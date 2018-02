Πέθανε ο Βρετανός σκηνοθέτης Λιούις Γκίλμπερτ

O Γκίλμπερτ γεννήθηκε το 1920 και ξεκίνησε την πορεία του στη μεγάλη οθόνη ως παιδί-ηθοποιός. Στη συνέχεια τον «κέρδισε» η σκηνοθεσία και ιδιαίτερα οι πολεμικές ταινίες, όπως το «Reach for the Sky» και το «Carve Her Name with Pride».

Το 1967 έκανε το… ντεμπούτο του στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ, με την ταινία «Ζεις μονάχα δυο φορές». Στη συνέχεια σκηνοθέτησε και τις ταινίες «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» και το «Επιχείρηση Μούνρεϊκερ».

Ο Γκίλμπερτ πέθανε την Παρασκευή στο Μονακό, όπου ζούσε από το 1975. Την τελευταία δεκαετία, έπασχε από άνοια.