Πρώτο βραβείο για Κύπριες σοπράνο σε φεστιβάλ στην Πιονκγιάνγκ

Κύπριες σοπράνο πήραν πρώτο βραβείο στο διεθνές Απριλιανό φεστιβάλ στην Πιονγκγιάνγκ της Βόρειας Κορέας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση που έστειλε ο συνθέτης Αδάμος Κατσαντώνης, η κυπριακή αποστολή αποτελείτο από τις Κύπριες σοπράνο Αύρα Σιάτη, Χαρίκλεια Στρούθου και Κατερίνα Αντρέου, οι οποίες σε έξι εμφανίσεις με την Symphony Orchestra of Pyongyang Academy of Music and Dance, ερμήνευσαν δικές του συνθέσεις.



`Οπως αναφέρεται, οι Κύπριες σοπράνο επιλέγησαν και για άλλες ηχογραφήσεις, στην κορεατική κρατική ραδιοτηλεόραση και ο κ. Κατσαντώνης έδωσε διάλεξη στο «Pyongyang International Symposium-2018 on the era and the music arts» με θέμα τις διαφορές μεταξύ της δυτικής και ασιατικής όπερας. Το συμπόσιο διοργανώθηκε στα πλαίσια του Πρώτου Διεθνούς Διαγωνισμού Κλασικού Τραγουδιού, που ξεκίνησε λίγες μέρες πριν το Απριλιανό φεστιβάλ.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.