Πρωτοβουλία για δεύτερο δημοψήφισμα για Brexit

Ο γνωστός Ουγγροαμερικανός επενδυτής Τζορτζ Σόρος προανήγγειλε μία νέα εκστρατεία με σκοπό τη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος στη Βρετανία εντός ενός έτους για την παραμονή ή έξοδο από την ΕΕ.



Σε ομιλία του στο Παρίσι την Τρίτη, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Ιδρύματος Open Society είπε ότι η προοπτική μίας παρατεταμένης διαδικασίας απεμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στο να συμφωνήσει μία «πειστική» πλειοψηφία των Βρετανών πως η παραμονή στην ΕΕ είναι προς το συμφέρον τους.



Το μανιφέστο της εκστρατείας της οργάνωσης Best for Britain αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 8 Ιουνίου. Η οργάνωση εκτιμάται ότι έχει ήδη συλλέξει εκατομμύρια λίρες σε δωρεές.



Ο κ. Σόρος ανέφερε στην ομιλία του ότι η μεταβολή της γνώμης των Βρετανών για το Brexit θα ήταν κάτι που θα συμφωνούσε με το πνεύμα των «επαναστατικών καιρών» που διάγουμε.



Είπε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η εκστρατεία Best for Britain έχει ήδη βοηθήσει στο να πειστούν βουλευτές για την ανάγκη «ουσιώδους ψήφου» στη Βουλή των Κοινοτήτων επί της τελικής συμφωνίας του Brexit, μία παραχώρηση για την οποία δεσμεύθηκε τελικά κατόπιν πιέσεων η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.



Ο κ. Σόρος χαρακτήρισε το Brexit «εξαιρετικά επιζήμια διαδικασία, επώδυνη για αμφότερες τις πλευρές», εκτιμώντας ότι το διαζύγιο Ην. Βασιλείου-ΕΕ πιθανώς θα πάρει πέντε χρόνια, δηλαδή «μία αιωνιότητα στην πολιτική».



Συμπλήρωσε ο κ. Σόρος: «Εν τέλει εναπόκειται στον βρετανικό λαό να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θα ήταν καλύτερα, ωστόσο, αν κατέληγαν σε μία απόφαση το συντομότερο δυνατό. Αυτός είναι ο στόχος μίας πρωτοβουλίας με την ονομασία Best for Britain, την οποία υποστηρίζω».

