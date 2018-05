Σε ΦΕΤΟ και ΡΚΚ αποδίδει την εκστρατεία #Tamam η Άγκυρα

Στα μέλη της ΦΕΤΟ και στο PKK αποδίδει η τουρκική κυβέρνηση την εκστρατεία «Τamam» (σσ. «αρκετά»), η οποία έγινε κυρίαρχο θέμα στο Twitter όταν ο Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε να εγκαταλείψει την εξουσία αν του το ζητούσαν οι πολίτες.

Το hashtag #Tamam είχε περισσότερα από 1,8 εκατομμύριο tweets, καταλήγοντας να μεταβληθεί σ’ ένα παγκόσμιο κίνημα.

Χθες Τρίτη, το hashtag αυτό σάρωσε γρήγορα το διαδίκτυο, καθώς οι Τούρκοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμη και αστέρια του Χόλιγουντ προσχώρησαν στην εκστρατεία. Ο Τζίμι Γουέιλς, ο ιδρυτής της Wikipedia, προσχώρησε στο hashtag, καλώντας τον Τούρκιο πρόεδρο να άρει την απαγόρευση του ιστοτόpου της Wikipedia στην Τουρκία.

I love Turkey. I love the Turkish culture and people. The beautiful city of Istanbul… great food, great wine, great culture. I call on Erdogan to unblock Wikipedia and to listen to the people! #tamam #wemissturkey

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) May 8, 2018