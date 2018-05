Σκαρφάλωσε σε πολυκατοικία για να σώσει 4χρονο παιδί που κρεμόταν στο κενό

Νεαρός σκαρφάλωσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στο Παρίσι για να σώσει ένα τετράχρονο παιδί που κρεμόταν στο κενό από το ένα χέρι.

Η θεαματική διάσωση όπου φαίνεται ο άνδρας να σκαρφαλώνει τέσσερις ορόφους σε τριάντα δευτερόλεπτα υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το παιδί σε κατάσταση σοκ και ο άνδρας με κτύπημα στο γόνατο.

Ο πατέρας του παιδιού τέθηκε υπό κράτηση για παραμέληση ανηλίκου. Το παιδί ανατέθηκε στην φροντίδα κοινωνικής υπηρεσίας.

