Σλοβακία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού

Τουλάχιστον 20.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της Μπρατισλάβας με αίτημα τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, παρά την παραίτηση, μία ημέρα πριν, του πρωθυπουργού της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η Σλοβακία κινείται σε μια κακή κατηφόρα», «Θέλουμε εκλογές», «Μια τίμια Σλοβακία για τα παιδιά μας» ή «Αφήστε τον λαό να αποφασίσει» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό.

Robert Fico has resigned, but the protesters are still out in force in Slovakia – for the third week in a row pic.twitter.com/G4I4xw10mq

— James Shotter (@JamesShotter) March 16, 2018