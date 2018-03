Έκπληκτη έμεινε η αστυνομία στο Milton Keynes στο Ηνωμένο Βασίλειο οταν σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και ανακάλυψαν οτι η άδεια οδηγού του έφερε φωτογραφία και στοιχεία του Homer Simpson από την γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων.

Σε φωτογραφία που ανάρτησε στο twitter η αστυνομία, φαίνεται η φωτογραφία αλλά και τα στοιχεία του Hommer Simpson μαζί με την διεύθυνση του …στην Αμερική ( 28, Springfield Way, USA. )

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below…

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍

Η αστυνομία έκανε γνωστό οτι το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ ο οδηγός συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια.

