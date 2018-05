Τα tweet Αναστασιάδη για Φουρέιρα και Κοντίδη

Μπράβο και σε ευχαριστούμε, έγραψε στο twitter του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προς την Ελένη Φουρέιρα για την 2η θέση της Κύπρου για πρώτη φορά στην Eurovision.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη και το Ισραήλ για την Νίκη. “Όλη Ευρώπη αντηχεί τον ήχο της μουσικής απόψε”, κατέληξε το μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη στο twitter.

Bravo and thank you @foureira_eleni ! #Cyprus in the 2nd place @Eurovision for the first time. Congratulations for the win of #Israel. All Europe echoes the sound of music tonight.

