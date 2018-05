Τέξας: Κρυμμένα εκρηκτικά στο λύκειο στο οποίο επιτέθηκε ένοπλος

Τουλάχιστον δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό σε λύκειο του Τέξας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, «οκτώ έως 10 άτομα σκοτώθηκαν» ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι, κατά τον σερίφη, μαθητές του λυκείου.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά το μακελειό έγινε γνωστό ότι οι Αρχές εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, τοποθετημένους περιμετρικά γύρω από το λύκειο.

Ο σερίφης της κομητείας είχε ήδη δηλώσει ότι πυροτεχνουργοί βρίσκονται επί τόπου.

Το CNNi μεταδίδει ότι ο δράστης, που οι Αρχές πιστεύουν ότι είναι μαθητής, συνελήφθη ενώ έχει προσαχθεί και ένα δεύτερο άτομο, για πιθανή εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό.

Στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάρις γινόταν λόγος για ένα «περιστατικό με πολλά θύματα» και διευκρινιζόταν ότι «οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Αναφέρθηκε ακόμη ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όμως προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Ενημερώθηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και αντέδρασε μέσω Twitter.

«Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας. Οι αναφορές είναι ανησυχητικές. Ο θεός να τους ευλογεί όλους» έγραψε ο ίδιος.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018