Τη σημαία του ψευδοκράτους χρησιμοποίησε το RT για την Κύπρο

Tην παράνομη σημαία του ψευδοκράτους έβαλε δίπλα από το όνομα της Κύπρου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Russia Today (RT).

Σε ρεπορτάζ το οποίο αφορούσε στις μαζικές απελάσεις Ρώσων διπλωματών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σημείο όπου αναφέρονται οι χώρες που δεν προχώρησαν σε αυτό το μέτρο, δίπλα στο όνομα της Κύπρου τοποθετήθηκε η σημαία του ψευδοκράτους.

Σε ανάρτησή του στο Twitter το Lobby for Cyprus στο Twitter σημείωσε ότι η εν λόγω «σημαία» είναι παράνομη και χρησιμοποιείται μόνο από την Τουρκία.

Please note error in your news report @RT_com @RTUKnews – the correct flag of Republic of #Cyprus consists of a map of the island with olive branches. Flag you mistakenly used is that of the legally invalid Turkish occupation regime in the north of the country pic.twitter.com/YGaJIOgAJe

— Lobby for Cyprus (@LobbyforCyprus) March 27, 2018