Τυφλός οπαδός της Μπάρτσα “βλέπει” το ματς με τη βοήθεια του αδερφού του! (Vid)

Τράβηξαν τα βλέμματα στο Καμπ Νου δύο Κολομβιανοί που μπήκαν στο γήπεδο με ένα πινακάκι συστημάτων.

Ο Χοσέ Ρισάρντ είναι τυφλός, όμως θέλησε να βρεθεί στο γήπεδο και να πάρει μια γεύση από το ποδόσφαιρο της ομάδας του Βαλβέρδε. Ο αδερφός του, Σέζαρ, έκανε ό,τι μπορούσε, καθώς με τη βοήθεια του πίνακα και της νοηματικής έδειχνε στον Χοσέ όσα έκανε στο χορτάρι ο Μέσι και οι υπόλοιποι.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0

— Brooks Peck (@BrooksDT) February 24, 2018