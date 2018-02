Τίγρης κατέφυγε σε χωριό για να «ζητήσει βοήθεια»

Απίστευτο περιστατικό σε χωριό της Ρωσίας, όταν μια σπάνια τίγρης αψήφησε τα ένστικτά της και έφυγε από την άγρια φύση της ώστε να «ζητήσει ανθρώπινη βοήθεια» λόγω σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε στα δόντια και στα ούλα της.

Πρόκειται για μία από τις 500 τίγρεις της Σιβηρίας, οι οποίες ζουν σε χιονισμένες περιοχές στην ανατολική Ρωσία. Η τίγρης αυτή λοιπόν βρήκε ένα απομακρυσμένο σπίτι και ξάπλωσε ήσυχα στη βεράντα ώσπου να ‘ρθουν να τη βοηθήσουν.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα αιλουροειδή αποφεύγουν την άμεση επαφή με τον άνθρωπο, ωστόσο η συγκεκριμένη τίγρης εκτιμάται πως ήταν τόσο εξαντλημένη και αδύναμη και δεν μπορούσε καν να φάει.

Η γειτόνισσα του ιδιοκτήτη που βρήκε την τίγρη στη βεράντα του νωρίς το πρωί, δήλωσε: «Ήθελε να βγει έξω στην αυλή το πρωί αλλά η πόρτα ήταν ‘σφηνωμένη’ από κάτι εξωτερικά. Άρχισε να σπρώχνει την πόρτα και άκουσε ένα μουγκρητό τίγρη. Πήγε μέσα και άρχισε να καλεί όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

The tigress who came in from the wild because she needed a dentist. Remarkable story of the rare big cat that sought out human help with a severe dental problem https://t.co/uHISCpXi3y pic.twitter.com/XSy8GknG7M

— The Siberian Times (@siberian_times) January 31, 2018