Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ – Τουσκ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε πριν από λίγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω Twitter.

Good phone call with President @AnastasiadesCY to consult ahead of next week’s #EUCO .

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε λόγο για “καλή συνομιλία”, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας.



Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, με δική του ανάρτηση στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι “πραγματοποιήθηκε παραγωγική ανταλλαγή απόψεων επί της ατζέντας του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου” και συμπλήρωσε πως “επαναβεβαιώθηκε η σημασία της στήριξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα”.

@AnastasiadesCY in phone conversation with @EUCouncil President Donald Tusk: productive exchange of views regarding the agenda of next @EU Council meeting. Reiterated the importance of @EU Council support of Republic of Cyprus sovereign rights.

— Prodromos Prodromou (@pprodromou) 15 March 2018