Στους δρόμους βγήκαν χιλιάδες διαδηλωτές στη Βαρκελώνη καθώς και σε άλλες πόλεις της Βορειοανατολικής Ισπανίας, κρατώντας καταλανικές σημαίες, έπειτα από τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζντεμόν, στη Γερμανία.

Στη Βαρκελώνη οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Πουτζντεμόν είναι ο πρόεδρός μας» και «Ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους». Ορισμένοι κρατούσαν πανό με τη φωτογραφία του Κ. Πουτζντεμόν.

Κάποιοι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα γραφεία της ισπανικής κυβέρνησης, όμως απωθήθηκαν βίαια από την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και τα γκλομπ για να σταματήσει τους πολίτες.

Επίσης, ορισμένοι διαδηλωτές φώναξαν «Αυτή η Ευρώπη είναι ντροπή» μπροστά από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ φτάνοντας έξω από το προξενείο της Γερμανίας, ύψωσαν φωτογραφίες της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, στο πρόσωπο της οποίας είχαν ζωγραφίσει χιτλερικό μουστάκι.

Ongoing protests in Barcelona, against the imprisonment of pro-independence leaders. #Catalonia pic.twitter.com/1v5mFX402Q

— Samuel

Οι συγκρούσεις οδήγησαν σε τραυματισμό 52 ατόμων, ενώ τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί.

ΑP Photo

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας τέθηκε σε καθεστώς κράτησης στη Γερμανία, μόλις πέρασε με το αυτοκίνητό του τα σύνορα από τη Δανία βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, που υποχρεώνει τις γερμανικές αρχές να αποφασίσουν τι θα κάνουν μαζί του μέσα σε 60 μέρες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 90 μέρες).

Αύριο, Δευτέρα, θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πουτζντεμόν ζήτησε πολιτικό άσυλο.

Η αστυνομία σταμάτησε τον πρώην πρόεδρο της Καταλονίας, όταν αυτός βρισκόταν στον δρόμο που οδηγεί στο Αμβούργο, από όπου θα πέρναγε για να επιστρέψει στο Βέλγιο για να θέσει τον εαυτό του ενώπιον της βέλγικης δικαιοσύνης.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας παρακολουθούσαν τον πολιτικό και αφού αναχώρησε από τη Φινλανδία την Παρασκευή ενημέρωσαν τις αρχές της Γερμανίας να τον περιμένουν, σύμφωνα με το Focus.

Μετά την επανενεργοποίηση του εντάλματος από την Ισπανία, το Ελσίνκι ενημέρωσε τη Μαδρίτη ότι ο Πουτζντεμόν έφυγε από τη χώρα, ενώ η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με το ισπανικό αίτημα για σύλληψη Πουτζντεμόν, αλλά δεν γνώριζε πού βρίσκεται.

Όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του Ζάουμε Αλόνσο Κουεβίγιας, ο Πουτζντεμόν θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή των απαραίτητων ελέγχων σε σχέση με το ένταλμα. Ομάδα νομικών του πολιτικού έφτασε στο αστυνομικό τμήμα που κρατείται.

Ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 25 ετών στην Ισπανία με τις κατηγορίες της εξέγερσης και της στάσης, επειδή διοργάνωσε το δημοψήφισμα το οποίο οδήγησε στη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Καταλονίας τον Οκτώβριο.

Σχολιάστε την είδηση

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.