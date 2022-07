Έναρξη συνεργασίας με Jonel Désiré!

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 25χρονο διεθνή Αϊτινό επιθετικό Jonel Désiré, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια. Ο Jonel, στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις ομάδες AS Mirebalais, AS Capoise, Real Monarchs SLC, FC Lori Vanadzor και FC Urartu Yerevan, … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More

