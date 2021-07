Ανακοίνωσε τον Γκουεχί !

Στην απόκτηση του Μαρκ Γκουεχί προχώρησε η Κρίσταλ Πάλας. Ο 21χρονος αμυντικός άνηκε στην Τσέλσι και η ομάδα του Πατρίκ Βιεϊρά τον έκανε δικό της για τα επόμενα 5 χρόνια! Ο νεαρός στόπερ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των «μπλε» ενώ την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Σουόνσι. ???????? ???? ?????????? ????????????. Welcome to Palace, Marc Guehi ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 18, 2021 ?????????? ????????

