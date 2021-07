Ανανέωσε με Μέρφι, Φερνάντες και Γκέιλ !

Μέρα… επέκτασης συνεργασιών ήταν η Τετάρτη (7/7) για τη Νιούκαστλ. Συγκεκριμένα, οι «καρακάξες» ανακοίνωσαν την ανανέωση των συμβολαίων των Τζέικομπ Μέρφι, Φεντερίκο Φερνάντες και Ντουάιτ Γκέιλ, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσουν τη χρονική διάρκεια αυτών. Ωστόσο, δεν περιορίστηκαν σε αυτές τις κινήσεις καθώς ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τις οψιόν επέκτασης των συμβολαίων των Πολ Ντάμετ και Φαμπιάν Σαρ κατά έναν χρόνο. ?? #NUFC are pleased to confirm

