Διαβάστε την ενημέρωση της ομάδας μέσω ανάρτησής της στα ΜΚΔ σχετικά με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ενόψει του αυριανού αγώνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα: View this post on Instagram A post shared by APOEL FC (@apoelfcofficial)

Διαβάστε το στο match.cy :

ΑΠΟΕΛ: Ολοκλήρωσε ενόψει Νέας Σαλαμίνας – Με 23αδα στο ”Αμμόχωστος” … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More