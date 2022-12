Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η ομάδα της Πάφου ενόψει και του ντέρμπι κορυφής απέναντι στο ΑΠΟΕΛ: View this post on Instagram A post shared by Pafos FC Official (@pafosfc)

Διαβάστε το στο match.cy :

Βίντεο Πάφος FC ενόψει ΑΠΟΕΛ – ”Είναι η στιγμή μας” … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More