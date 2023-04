 Βράβευση Green Offices για τη VTT Vasiliko Ltd

Πάντα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, η VTT Vasiliko Ltd, μια από τις κορυφαίες εταιρείες αποθήκευσης και διαχείρισης ενεργειακών προϊόντων, εφαρμόζει στοχευμένο σχέδιο δράσης και προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες οικολογικού χαρακτήρα. Υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της, η VTT Vasiliko Ltd, πέτυχε πρόσφατα τη βράβευση Green Offices από την CYMEPA, ένα επίτευγμα που αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης της εταιρείας προς την αειφόρο ανάπτυξη.

Η βράβευση Green Offices, σύμφωνα με τη CYMEPA, είναι ένα πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία, που αναγνωρίζει εταιρείες που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές, η κατάκτηση του οποίου προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως η δέσμευση και η αφοσίωση του προσωπικού είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την απονομή του Οικολογικού σήματος Green Offices. Το Πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνο Σαββίδη, «η δέσμευση της VTT Vasiliko Ltd για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν είναι νέα. Η εταιρεία έχει κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια για να μειώσει το αποτύπωμα του άνθρακα και να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές. Για παράδειγμα, έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού, η χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως φωτοβολταϊκά. Η βράβευση Green Offices αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της εταιρείας αλλά και δέσμευση για συνεχή εφαρμογή και αναβάθμιση των απαιτούμενων πρακτικών ούτως ώστε να επαναλαμβάνεται η βράβευση έπειτα από τη σχετική επιθεώρηση σε ετήσια βάση».

Σε δήλωση του σχετικά με τη βράβευση ο Γενικός Διευθυντής της VTT Vasiliko Ltd κ. Θάνος Πατρίκης εξέφρασε τη περηφάνεια του για το επίτευγμα της εταιρείας και ευχαρίστησε τους εργαζομένους και τη διοίκηση για την αφοσίωση τους σε αυτό το σημαντικό σκοπό. Τόνισε τη σημασία της αειφορίας στη βιομηχανία πετρελαίου και δήλωσε σχετικά: “Η VTT Vasiliko Ltd είναι μια εταιρεία που πάνω απ’ όλα σέβεται την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, τόσο την τοπική κοινωνία των κοινοτήτων της περιοχής όσο και το ίδιο το περιβάλλον που μας φιλοξενεί και συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξή μας ως εταιρεία. Γι’ αυτό κι εμείς φροντίζουμε να ανταποδίδουμε τη φροντίδα. Η VTT Vasiliko Ltd πέρα από τις πρωτοβουλίες της και χορηγίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα που αναλαμβάνει συχνά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, φροντίζει ώστε και οι ίδιες οι εγκαταστάσεις της να λειτουργούν βάσει των αυστηρότερων κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γι’ αυτό και μας τιμά ιδιαίτερα η βράβευση Green Offices από τη CYMEPA, μια πολύ σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τον οικολογικό προσανατολισμό της εταιρείας και μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιωνόμαστε διαρκώς σ’ αυτόν τον τομέα”.