Δείτε την ανάρτηση της Πάφος FC, μέσω της οποίας ευχαριστεί τον κόσμο της για την διαρκή στήριξή του: View this post on Instagram A post shared by Pafos FC Official (@pafosfc)

Διαβάστε το στο match.cy :

”Δεν υπάρχει Πάφος FC χωρίς εσάς” … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More