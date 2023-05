Δυναμικό παρόν του Invest Cyprus στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Δυναμικό παρόν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, έδωσε ο Invest Cyprus, προβάλλοντας τις ευκαιρίες επενδύσεων της Κύπρου στον επιχειρηματικό κόσμο δεκάδων χωρών που συμμετείχαν στο Φόρουμ.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, όπου συμμετείχαν παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως η Microsoft, η Google και άλλοι, ο Invest Cyprus, πραγματοποίησε εκδήλωση για την προώθηση και προβολή της Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εκδήλωση, έδωσε την ευκαιρία στην αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να παρουσιάσει την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό και να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου που συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρου των Δελφών.

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Invest Cyprus, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, υπογραμμίζοντας πως παρά τη δύσκολη διεθνή οικονομική κατάσταση, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου συνεχίζουν να έχουν ανοδική τάση. Παράλληλα, εξήγησε στους παρευρισκόμενους το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της Κύπρου για την οικονομία, μέχρι το 2035. Το πλάνο όπως είπε στοχεύει την επιπρόσθετη προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και η ενέργεια.

Ο κ. Γιάγκος Χατζηγιάννης, μέλος του ΔΣ του Invest Cyprus, πραγματοποίησε σωρεία επαφών και συναντήσεων με δυνητικούς επενδυτές, επεξηγώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου και τους τρόπους με τους οποίους ο Invest Cyprus μπορεί να υποβοηθήσει ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ο κ. Χατζηγιάννης παράλληλα συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα: «The challenge of attracting quality foreign direct investments», όπου έλαβαν μέρος και οι Κυριάκος Σαμπατάκης, Country Managing Director, Accenture, Greece, Ιωσήφ Κιουρούκογκλου , Managing Director, Bank of America, Στέλιος Θεοδωσίου, Managing Director, H.I.G Capital και Ανδρέας Καλλής, VP, Business Development, Olayan Financing Company. Το πάνελ συντόνισε ο Τάσος Ζάχος, Editor in Chief, Fortune Greece.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ του, ο κ. Χατζηγιάννης, ανέπτυξε ενώπιον διακεκριμένων στελεχών επιχειρήσεων, τους λόγους της σημαντικής αναβάθμισης της Κύπρου ως επενδυτικό κέντρο και την στρατηγική της κυπριακής Κυβέρνησης για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.