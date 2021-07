Δυνατό ματς Γκενκ-Οστάνδη στο Βέλγιο, με κορυφαίες αποδόσεις στην Megabet Plus και με επιλογή Cash Out

Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Βελγίου με την Γκενκ να φιλοξενεί την Οστάνδη στο «Luminus Arena». Και οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά τη νέα σεζόν, καθώς η Γκενκ άφησε δύο βαθμούς με το «καλημέρα» στο νέο πρωτάθλημα, ενώ η Οστάνδη δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Η Megabet Plus προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις

