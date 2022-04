Επίσημο του Σάντος με…φοβερή παρουσίαση !

Η ενημέρωση της ομάδας: Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο, ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι ο ποδοσφαιριστής Bruno Santos επέκτεινε την συνεργασία του με τον σύλλογο μας μέχρι το 2025 Ευχόμαστε στον Bruno Santos πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ΑΕΛ μας #aelfc View this post on Instagram A post shared by AEL LIMASSOL FC

