Ανακοινώθηκε η αποστολή του Άρη ενόψει του αποψινού αγώνα με την Δόξα. 23 ποδοσφαιριστές περιλαμβάνει η αποστολή του Αλεξέι Σπιλέφσκι. View this post on Instagram A post shared by Aris Limassol FC (@arislimassolfc)

Διαβάστε το στο match.cy :

Η αποστολή του Άρη … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More