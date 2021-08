Έλα στο Google News

Με ανάρτηση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η σελίδα της ΟΥΕΦΑ και συγκεκριμένα του Γιουρόπα Λιγκ υπενθυμίζει το απίθανο γκολ του αρχηγού της Ομόνοιας Γιόρντι Γκόμεθ που σκόραρε πίσω απο την γραμμή του κέντρου στο παιχνίδι με αντίπαλο την Αιντχόφεν. Jordi Gómez for Omonoia last season! 😮@OMONOIAfootball | #TBT | #UEL pic.twitter.com/jhwzU8TCtq — UEFA Europa

Διαβάστε περισσότερα στο: Η ΟΥΕΦΑ μας θυμίζει το γκόλ του Γκόμεθ

Read More , στο match.cy