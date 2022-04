Βίντεο με τους φίλους του Εθνικού να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση. “Θα το ζήσουν μέχρι το τέλος. Το δικαιούνται” είναι το μήνυμα που στέλνουν οι άνθρωποι του Εθνικού. View this post on Instagram A post shared by Ethnikos Achnas FC (@ethnikosachnasfc)

