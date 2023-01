Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Πάφος FC με τον αρχηγό της ομάδας Ζάιρο, να απευθύνει κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα: View this post on Instagram A post shared by Pafos FC Official (@pafosfc)

