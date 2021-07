Λάτρης της Εθνικής Ιταλίας ο Φάνος Κατελάρης. Μετά την ψεσινή πρόκριση των Ιταλών ο Φάνος πόσταρε την πιο κάτω φωτογραφία και έγραψε Name a more iconic duo για τους Τσελίνι και Μπονούτσι…

