Έλα στο Google News

Η Εθνική Κύπρου συνεχίζει την προσπάθεια της στα προκριματική της Ευρώπης με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρωσία. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 19:00 στο ΓΣΠ. Σε άλλους σημαντικούς αγώνες, στις 21:45 η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εκτός έδρας, ενώ η Ολλανδία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. Η Megabet Plus προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις στην

Διαβάστε περισσότερα : Μάχη της Κύπρου κόντρα στην Ρωσία με κορυφαίες αποδόσεις στην Megabet Plus και με επιλογή Cash Out

Read More , στο match.cy