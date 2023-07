Μήνας “Πράσινων Διακρίσεων και Επιδόσεων»  για τη Cyta ο Ιούλιος

Μήνας πράσινων διακρίσεων χαρακτηρίζεται ο Ιούλιος για τη Cyta, αφού σε ξεχωριστές περιπτώσεις, πέτυχε να διακριθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους και πρωτοπόρους Οργανισμούς που λειτουργούν με βάση τις αρχές της αειφορίας, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην πρώτη περίπτωση εξασφάλισε την πολύ τιμητική βράβευση ως η «Επιχείρηση της χρονιάς» για την πολιτική της στην Ολιστική Διαχείριση Αποβλήτων στα «Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας» στην εκδήλωση που διοργάνωσε το CSR Cyprus μαζί με την ΙΜΗ, στις 7 Ιουλίου, στη Λευκωσία.

H Cyta διακρίθηκε ανάμεσα σε πολλές εταιρείες της Κύπρου που συμμετείχαν σε διάφορες κατηγορίες βράβευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση, η Cyta κέρδισε συνολικά οκτώ βραβεία στον διαγωνισμό «Cyprus Responsible Business Awards» που διοργάνωσε η BOUSSIAS Cyprus. Η απονομή των βραβείων έγινε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου, στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Συγκεκριμένα, η Cyta κατάφερε να εξασφαλίσει πέντε Χρυσές, μία Αργυρή και δύο Χάλκινες Βραβεύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

GOLD Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες ευκαιρίες – Προγράμματα Εξισορρόπησης της Εργασίας με την Οικογένεια

GOLD Διαχείριση Αποβλήτων – Ολιστική και δομημένη διαχείριση των αποβλήτων και πιστοποίηση ως οργανισμός Zero Waste to Landfill

GOLD Ανακύκλωση – Επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας με σεβασμό στο περιβάλλον. Ανακυκλώνουμε και στηρίζουμε δράσεις που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.

GOLD Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια Cyta – Πιστοποίηση Green Offices όλων των στελεχωμένων κτιρίων και καταστήματα

GOLD Zero Waste – Για έξι χρόνια η Cyta πετυχαίνει να είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Κύπρο με Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές, λαμβάνοντας το πιστοποιητικό «Zero Waste to Landfill».

SILVER Πρόγραμμα Εθελοντισμού – Προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταξύ του προσωπικού της Cyta

BRONZE Άλλες Κατηγορίες – Ο 1ος Στρατηγικός Συνεργάτης του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου για αναβάθμιση και προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο.

BRONZE COVID-19 RESPONSIBLE BUSINESS PLAN – Η Cyta δίπλα στην κοινωνία και στους πελάτες της και στην Πανδημία του Covid19 – Δράσεις και μέτρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για αντιμετώπιση του κρονοϊού.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, η Cyta εξασφάλισε για 7η συνεχή χρονιά το Πιστοποιητικό Επαλήθευσης «Zero Waste to Landfill» πετυχαίνοντας με ποσοστό 98,36%, να επιβεβαιώσει τη σταθερή της δέσμευση στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.