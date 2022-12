Μήνυμα στους φίλους της ομάδας, έστειλε ο άσος του ΑΠΟΕΛ, Λούκας Βιγιαφάνιες μέσω ανάρτησής τους. Ο Αργεντινός ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας ευχαρίστησε τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τα μηνύματα που του απέστειλε View this post on Instagram A post shared by Lucas Villafañez (@lucasvilla19)

Διαβάστε το στο match.cy :

Μήνυμα… Βιγιαφάνιες … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More