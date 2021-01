Όπως σας ενημερώσαμε (διαβάστε εδώ), η Ομόνοια ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονο Πολωνού τερματοφύλακα, Kacper Chorazka. Ο νεαρός, είχε μάλιστα περάσει από δοκιμαστικά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ όπως αναφέρεται και στο πιο κάτω δημοσίευμα πέρασε επίσης δοκιμαστικά και από τις Τότεναμ, Ρέιντζερς και Μπράιτον. Manchester United to take Kacper Chorążka on trial from Wisla Krakow […]

Με πέρασμα από το Old Trafford το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνοιας !



