Νέες αφίξεις στην εμπορική ζώνη της Μαρίνας Αγίας Νάπας τον Ιούνιο

Η εμβληματική Μαρίνα Αγίας Νάπας, η οποία έχει ήδη καταστεί ως το απόλυτο hotspot διασκέδασης και ψυχαγωγίας του νησιού, συνεχίζει να ενισχύεται προς όφελος των χιλιάδων επισκεπτών που την προτιμούν για τη χαλάρωση, τα ψώνια ή τη διασκέδασή τους. Γι’ αυτό και συνεχίζει να προσθέτει επιλεγμένα καταστήματα και brands στην εμπορική ζώνη, τα οποία αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές που θα ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη και γούστο.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει το Le Sundeck Robuchon, το νεότερο «αδελφάκι» του L’Atelier Robuchon και του Le Deli Robuchon που βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του τελευταίου και προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσεις υπέροχα signature κοκτέιλ και μια εξαιρετική ποικιλία από τάπας από το εξωτερικό μπαρ μέχρι αργά το βράδυ! Αξίζει να σημειωθεί ότι το Le Sundeck Robuchon στη Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι το πρώτο του είδους του στον κόσμο. Το Margherita Pizza Artigianale είναι το πρώτο ιταλικό εστιατόριο της γνωστής ελληνικής αλυσίδας που ανοίγει στην Κύπρο (μετά την Κηφισιά, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα) με σκοπό να ενθουσιάσει τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας αλλά και της καλύτερης homemade πίτσας σε ξυλόφουρνο, που εγγυημένα θα σας φέρνει πίσω ξανά και ξανά.

Για τα ψώνια, η νέα Mint Boutique αλλά και η επάνοδος της Tiffany Mare Boutique εγγυώνται μια ανεπανάληπτη εμπειρία shopping με επιμελημένες συλλογές σχεδιαστών από όλο τον κόσμο και trendy χειροποίητα αξεσουάρ. Στη Marina Art Gallery θα βρείτε έργα τέχνης από ανερχόμενους Αιγύπτιους καλλιτέχνες αλλά και τις περίφημες συλλεκτικές ιστιοσανίδες TAZU που εμπεριέχουν την ψυχή των δημιουργών τους, ενώ το ολοκαίνουργιο φαρμακείο που άνοιξε στη Μαρίνα Αγίας Νάπας θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες όχι μόνο σε φάρμακα αλλά και σε είδη προσωπικής υγιεινής, φροντίδας και ευεξίας. Επιπρόσθετα, το ολοκαίνουργιο ινστιτούτο ομορφιάς Marine Aesthetics προσφέρει αισθητικές θεραπείες από μια κορυφαία ομάδα γιατρών, πλαστικών χειρουργών και αισθητικών θεραπευτών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Όσον αφορά τα καταστήματα ναυτικών ειδών και υπηρεσιών, στη Μαρίνα λειτουργούν: Importica LTD (Italboats Ribs, Stingher and Predator, Salpa Ribs, Skipper Ribs, Sessa Marine Yachts & Cruises, Podeidon Boats, Protagon, Quicksilver Boats, Regal, Beneteau), Chandlery και Blue Point Yachting (Azimut Yachts, Benetti, Sea Ray, Nautor’s Swan, Elan, Priviledge Yachts) καθώς και το κατάστημα Yachts & Co. (Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva). Τα παραπάνω καταστήματα είναι σε θέση να προσφέρουν σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σε όλο τον κόσμο πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από νέα γιοτ έως κορυφαίου επιπέδου aftersales.

Συνολικά πάνω από 20 καταστήματα και χώροι εστίασης!

Και μην ξεχνάτε πως η Μαρίνα Αγίας Νάπας προσφέρει μια ειδυλλιακή απόδραση μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, καθώς αποτελεί ήδη έναν διεθνή lifestyle προορισμό για καφέ, βόλτα, μεσημεριανό, απογευματινό σνακ ή ένα πεντάστερο δείπνο με γεύσεις που θα ξετρελάνουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Υπενθυμίζεται ότι στην Μαρίνα λειτουργούν ήδη τα Chandlery, Coffee Berry, L’ Atelier Robuchon, Le Deli Robuchon, Riva Beachouse, Sushi Yama, Sueno Azul, Pahit Ice, Alphamega Convenience Store και το Crew Lounge. Κλασικές και καινούργιες γεύσεις, γνώριμα αλλά και νεοσύστατα στέκια, για όλα τα γούστα και για κάθε στιγμή της ημέρας, η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας και αυτό το καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τριήμερο του Κατακλυσμού, και πιο συγκεκριμένα στις 04 Ιουνίου 2023 από τις 8πμ. έως τις 9μμ., στη Μαρίνα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Aquathlon, χειροτεχνίες και δραστηριότητες για παιδιά, κουκλοθέατρο, live link, μοναδικό Fly Boarding Show, χορευτικά σόου και μουσική με DJ. Η βραδιά θα κλείσει με μια μοναδική συναυλία από το συγκρότημα Παπιγιόν.

