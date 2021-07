Διαβάστε την ανακοίνωση της ομάδας: ”ΠOΔOΣΦAIPIΣTHΣ THΣ OMONOIAΣ EINAI O 30XPONOΣ AMEPIKANOΣ MEΣOΣ, ΓENNHMENOΣ ΣTH NOPBHΓIA, MIΞ, O OΠOIOΣ THN ΠEPAΣMENH AΓΩNIΣTIKH ΠEPIOΔO AΓΩNIZOTAN ΣTHN Denizlispor. TO ΣYMBOΛAIO ΣYNEPΓAΣIAΣ EINAI ΔIAPKEIAΣ ENOΣ XPONOY. Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας ενός χρόνου. Έχει αγωνιστεί, επίσης, στην Rosenborg, New York City FC και Goteborg, ενώ έχει φορέσει 36

Διαβάστε περισσότερα στο: Ομόνοια: Ανακοινώθηκε επίσημα ο Μιξ Ντισκερούντ !

Read More , στο match.cy

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.