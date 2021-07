Όπως σας ενημερώσαμε και εχθές , μια από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που απασχολούν την Ομόνοια όσον αφορά στην μεσοεπιθετική ενίσχυση της ομάδας, είναι και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Ζουλιάνο ντε Πάουλα. Σαφέστατα και πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη περίπτωση όμως τίποτα δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως κατάληξης σας παρουσιάζουμε το προφίλ και όλα όσα αφορούν

Διαβάστε περισσότερα στο: Ομόνοια – Ζουλιάνο: Η απόλυτη σκιαγράφηση και το who is who του Βραζιλιάνου

Read More , στο match.cy

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.