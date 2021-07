Όπως σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα, η η πορτογαλική εφημερίδα, «A Bola», η οποία επικαλείται πολωνικά δημοσιεύματα συνέδεσε το όνομα του Λούθερ Σινγκ με την Ομόνοια. Μια περίπτωση η οποία είναι αρκετά δύσκολη καθότι στην θέση που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει αποκτηθεί ο Ατιέμγουεν. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η σκιαγράφηση και το who is

Διαβάστε περισσότερα στο: Ομόνοια – Σινγκ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ποδοσφαιριστή

Read More , στο match.cy

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.