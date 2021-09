Έλα στο Google News

Μέσω ανάρτησης – ενημέρωσης, η Ομόνοια γνωστοποίησε στον κόσμο της ομάδας ότι αύριο (26/09) στις 15:00, στο ΓΣΠ, θα πραγματοποιηθεί το πράσινο Fan Day της Ομόνοιας με καλεσμένο τον Γερμανό θρύλο της ομάδας, Ράινερ Ράουφμαν. Δείτε την ανάρτηση: View this post on Instagram A post shared by OMONOIA FC (@omonoiafootball)

Διαβάστε περισσότερα : Ο θρύλος στο Fan Day – Επίσημη ενημέρωση

Read More , στο match.cy