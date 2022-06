Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας Χοσέ Λουΐς Όλτρα βρίσκεται στο νησί μας εδώ και μέρες και το πρωί πήρε την πρώτη γεύση από την «Αρένα». Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η ΑΕΚ: Ya en Lárnaca conociendo el estadio. Nuevo proyecto, máxima ambición. We are already in Larnaca knowing the stadium. New project, maximum ambition. … συνέχισε την ανάγνωση στο match.cy Read More

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.