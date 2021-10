Έλα στο Google News

Δείτε την ανάρτηση του άσσου της ΑΕΛ, Μάνουελ Τόρες, την οποία συνοδεύει με λεζάντα όπου δηλώνει προσηλωμένος και ανυπόμονος για την συνέχεια του πρωταθλήματος: View this post on Instagram A post shared by Manuel Torres (@manuel_torres91)

Διαβάστε περισσότερα : Προσηλωμένος και…. ανυπόμονος !

Read More , στο match.cy