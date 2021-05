Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ, ο αμυντικός του Απόλλωνα Βαλεντίν Ρομπέρζ, ευχαριστεί ουσιαστικά όσους τον πίστεψαν και τον στήριξαν στις δύσκολες στιγμές, επ’ αφορμής της βράβευσής του από τον ΠΑΣΠ. Δείτε την ανάρτηση: View this post on Instagram A post shared by Roby Roberge (@roby_roberge)

