Στο δυναμικό του CIM-Cyprus Business School η Νατάσα Πηλείδου

Tο CIM-Cyprus Business School ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και με σκοπό την διατήρηση της ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τα τελευταία 45 χρόνια, έχει προχωρήσει σε σύναψη συνεργασίας με την τέως Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου.

Η Νατάσα Πηλείδου θα ενταχθεί στο Advisory Board του CIM-Cyprus Business School ως Αντιπρόεδρος, με εστίαση στα θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

Η Νατάσα Πηλείδου διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 2020-2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, εφαρμόστηκε μια πολυδιάστατη στρατηγική για πράσινη μετάβαση, αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, προώθηση επιχειρηματικότητας και εξαγωγών.

Υπήρξε η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (2018-2020), εφαρμόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης και προώθησης της Κύπρου ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου, συμπεριλαβανομένης και της επαναδιαπραγμάτευσης και επέκτασης του φορολογικού πλαισίου στη ναυτιλία για επιπλέον 10 έτη (2020 – 2030).

Από 2016 μέχρι 2018 υπηρέτησε ως Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), υπεύθυνη για την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού και της κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξυπηρέτηση επενδυτών.

Η Νατάσα Πηλείδου διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε περιφερειακή διευθύντρια στον λογιστικό οίκο Baker Tilly in South East Europe, ενώ για 9 χρόνια εργάστηκε στην PwC στην Κύπρο, το Μιλάνο και το Λονδίνο.

Αποφοίτησε με άριστα (first-class honours degree with distinction) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ενώ είναι εγκεκριμένη λογιστής, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Η ομάδα του CIM-Cyprus Business School υπόσχεται την συνέχιση της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξης των ηγετών του αύριο, καθώς και την προαγωγή της Κύπρου ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο.