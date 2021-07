Αυτό ακριβώς αναφέρεται σε Κροατικό δημοσίευμα και αφορά φυσικά τον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ Ομόνοιας και Ντιναμό Ζάγκρεμπ. To δημοσίευμα αυτό του κρατικού Τύπου κάνει λόγο τόσο για την ατμόσφαιρα την οποία θα δημιουργήσουν οι οπαδοί της Ομόνοιας όσο και για τις καιρικές συνθήκες, αφού οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι υψηλές. Συγκεκριμένα αναφέρεται: ”Τhe hosts have

Διαβάστε περισσότερα στο: ”Τους περιμένει ατμόσφαιρα από την… κόλαση”

Read More , στο match.cy

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.