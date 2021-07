Επιστρέφει στις 13 Αυγούστου το πρωτάθλημα της Eredivisie και η Megabet Plus προσφέρει αποδόσεις στην ιστοσελίδα της για την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τις αποδόσεις, ο Άγιαξ είναι το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο την νέα ποδοσφαιρική σεζόν με απόδοση 1.43. Ακολουθεί η Αϊντχόφεν με απόδοση 3.65,

Διαβάστε περισσότερα στο: Φαβορί Άγιαξ και Αϊντχόφεν στην Eredivisie, πόνταρε στην Mebaget Plus για την πρωταθλήτρια

Read More , στο match.cy

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News.