18η Νοεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση

Η 18η Νοεμβρίου έχει οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, εστιαζόμενη κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη θεματολογία. Φέτος, η ημέρα επικεντρώνεται στις Δομές Barnahus με το σλόγκαν «Να το κάνουμε σωστά: Διασφάλιση Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης, μέσω των Δομών Barnahus στην Ευρώπη». Το Συμβούλιο Φωνή και η Εθνική Στρατηγική, υιοθετούν τις καθοδηγητικές γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις εφαρμόζουν σε κάθε πολιτική η οποία προωθείται στην Κύπρο.

Τι είναι το Barnahus- το «Σπίτι του Παιδιού»

Πρόκειται για μια αναγνωρισμένη δομή που λειτουργεί με ευρωπαϊκές αρχές, βασισμένη στο πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας. Διαχειρίζεται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία του. Το πολυθεματικό και διϋπηρεσιακό μοντέλο, προσφέρει σε κάθε παιδί μια συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση, ενώ αποτρέπει την επανατραυματοποίησή του κατά τη διάρκεια της έρευνας και των δικαστικών διαδικασιών, λαμβάνοντας επίσης και την κατάλληλη ψυχολογική στήριξη. Στο Σπίτι του Παιδιού (ΣΤΠ) βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως η αστυνομία, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Το Σπίτι του Παιδιού (ΣΤΠ) στην Κύπρο

Το ΣΤΠ δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 2017, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019, που υλοποιεί το Συμβούλιο Φωνή. Από την ίδρυσή του, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες ολιστικής και εξειδικευμένης διαχείρισης του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το ΣΤΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί ο Οργανισμός ‘Hope For Children” CRC Policy Center, με την οικονομική στήριξη του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι και σήμερα, το ΣΤΠ έχει βοηθήσει 1506 παιδιά, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Τα νούμερα μπορεί να φοβίζουν, ωστόσο από την άλλη το γεγονός αυτό ενθαρρύνει το Συμβούλιο Φωνή να συνεχίζει τις προσπάθειές του, να πείσει κάθε θύμα να σπάσει τη σιωπή του. Επειδή μόνο όταν σπάσει τη σιωπή του θα μπορέσει να λάβει τη βοήθεια, την προστασία, τη θεραπεία και τη στήριξη που δικαιούται.

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Προστασία των παιδιών με τη συμμετοχή της Προέδρου του Συμβουλίου Φωνή.

Επ’ ευκαιρίας της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, το Συμβούλιο της Ευρώπης υπό την Ισλανδική Προεδρία, διοργάνωσε μια συζήτηση Υψηλού Επιπέδου στις 16 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο με θέμα: ’Towards Barnahus in ll European States; Ensuring the Rights of Every Child’’ στην παρουσία όλων των κρατών μελών.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή, Αναστασία Παπαδοπούλου, ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς ομιλητές, παρουσιάζοντας ως successful case study το Σπίτι του Παιδιού της Κύπρου, ως μία εκ των τριών επιλεγμένων χωρών «καλής πρακτικής». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αξιοθαύμαστη προσπάθεια της δομής, αλλά και σε όλες τις θετικές αλλαγές που έχει επιφέρει σε πολιτικό, κοινωνικό και λειτουργικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε η κα Παπαδοπούλου ‘’Το Σπίτι του Παιδιού είναι ένα πλαίσιο πολυθεματικής ομαδικής αντιμετώπισης και όχι απλά ένα κτήριο. Και στην Κύπρο, αυτό το πλαίσιο έχει πλέον ενταχθεί σε κάθε πυλώνα αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών’’.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Φωνή, https://www.foni.org.cy

Και για το Σπίτι του Παιδιού: https://uncrcpc.org.cy/childrens-house .