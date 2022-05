20 χρόνια Europa Donna Κύπρου ‘Βήμα, βήμα, μαζί κερδίζουμε τη ζωή’

Το ταξίδι της Europa Donna Κύπρου ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, έχοντας ως συνοδοιπόρους κάθε γυναίκα και άντρα ασθενή με καρκίνο του μαστού.

Σταθερά, δίπλα από κάθε ασθενή με καρκίνο μαστού, βρίσκεται εδώ και δυο δεκαετίες η Europa Donna Κύπρου, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χιλιάδες άτομα που έχουν αποταθεί κοντά της, ζητώντας βοήθεια και στήριξη. Σ’ αυτή τη σημαντική διαδρομή, ο Σύνδεσμος, που έχει ταυτίσει το όνομά του όσο κανείς άλλος σε θέματα καρκίνου του μαστού, διεκδικεί αποφασιστικά, υπεύθυνα και με αγάπη, ένα μέλλον με λιγότερα περιστατικά καρκίνου.

Έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες αντιμετώπισης του καρκίνου και της στήριξης των ασθενών, η Europa Donna Κύπρου ιδρύθηκε το 2002 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Europa Donna, που περιλαμβάνει 47 χώρες-μέλη.

Σ’ αυτά τα 20 χρόνια, η Europa Donna Κύπρου έχει πρωτοστατήσει, διεκδικήσει και πετύχει πολλά για τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού, όπως και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση.

Η Europa Donna Κύπρου δραστηριοποιείται τόσο σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης, όσο και σε θέματα προώθησης των δικαιωμάτων των ασθενών, στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ το 2019, η Europa Donna Κύπρου επέκτεινε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της και στις ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών.

Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Europa Donna Κύπρου, αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στην Κύπρο, ενός κορυφαίου στόχου που επιτεύχθηκε το 2016 και το οποίο παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλες οι γυναίκες.

Στην τρίτη δεκαετία της ζωής της, η Europa Donna οραματίζεται ένα μέλλον με λιγότερα περιστατικά καρκίνου, με καθολική δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, εξειδικευμένης θεραπείας και φροντίδας. Έχοντας στόχο τη διεύρυνση των προγραμμάτων και υπηρεσιών, όπως και τις συνεργασίες με άλλους σχετικούς Συνδέσμους, η Europa Donna Κύπρου εργάζεται για επάξια εκπροσώπηση στο εξωτερικό αλλά και για την καταλυτική συμβολή της στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, που αφορούν στις ζωές των καρκινοπαθών πολιτών της Ευρώπης.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία των 20 χρόνων προσφοράς της, η Europa Donna Κύπρου ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης εκστρατείας με σύνθημα το “The Right to be Forgotten”, δηλαδή το δικαίωμα των καρκινοπαθών στη λήθη.

Στο δικό της χαιρετισμό, η Επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδρυτικό μέλος της Europa Donna Κύπρου, Στέλλα Κυριακίδου, αναφέρθηκε στους αγώνες και την προσφορά της Europa Donna Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης και εστιάζοντας στο δικαίωμα των καρκινοπαθών στη λήθη, το οποίο αποτελεί δράση που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ αυτού του δικαιώματος μέσα από σχετική έκθεση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να το εντάξουν στην εθνική τους νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ζητά όπως το αργότερο μέχρι το 2025, όλα τα κράτη μέλη να εγγυούνται το δικαίωμα στη λήθη για όλους τους καρκινοπαθείς, 10 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας τους και 5 χρόνια μετά αν διαγνώστηκαν πριν τα 18 τους», ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου, Μαίρη Περδίου, ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση του δικαιώματος των ασθενών στη λήθη, γνωστό και ως δικαίωμα διαγραφής, με τη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας. «Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις και στην εξασφάλιση ασφαλιστικών καλύψεων. Και ναι, είναι η μόνη φορά που θέλουμε να ξεχαστεί η ασθένειά μας, να ξεχαστεί και να αφεθούμε να ζήσουμε μια κανονική ζωή όπως τους άλλους συνανθρώπους μας. Γι’ αυτό και η Europa Donna Κύπρου ξεκινά σήμερα μια νέα εκστρατεία ώστε να ψηφιστεί νέα νομοθεσία», δήλωσε η κ. Περδίου. Επιπλέον, όπως ανέφερε, «το 2019 η Europa Donna Κύπρου επέκτεινε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της στους ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους δίνοντας έμφαση στις ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, όλα τα διοικητικά συμβούλια, το προσωπικό αλλά και οι εθελόντριες τέλεσαν ένα αξιόλογο έργο που σήμερα απολαμβάνουμε τα επιτεύγματά του».

O Εκτελεστικός Διευθυντής της Europa Donna Κύπρου, Μάριος Χαραλαμπίδης, ανέλυσε τους τρεις βασικούς άξονες/πυλώνες στους οποίους κινείται ο Οργανισμός, διασφαλίζοντας ουσιαστική προσφορά τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς το σύνολο της κοινωνίας. Για τους πρώτους δύο, όπως εξήγησε, που αφορούν στη σωστή ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης των ασθενών, έχουν αναπτυχθεί στοχευμένα προγράμματα, με διαχρονικό χορηγό και στρατηγικό συνεργάτη του Οργανισμού, την ΟΠΑΠ Κύπρου. Ο τρίτος πυλώνας στον οποίο αναφέρθηκε, εστιάζεται στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά και αποφασιστικά όλα όσα δικαιούνται οι ασθενείς, δίνοντας έμφαση στο φετινό μήνυμα και την εκστρατεία που ξεκινά (“The Right to be Forgotten”), ώστε ο καρκίνος να μην αποτελεί, όπως τόνισε, τροχοπέδη στην ίση πρόσβαση των καρκινοπαθών σε ασφαλιστικές καλύψεις και χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.

Τέλος, ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στις κύριες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες εντός του Οκτωβρίου, τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, την Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, με διαχρονικό χορηγό και στρατηγικό συνεργάτη την AstroBank, την αθλητική δραστηριότητα «Race for the Cure» και τη μεγάλη επιστημονική ημερίδα, τονίζοντας πως αυτές θα έχουν επετειακό χαρακτήρα, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία όπως η Πορεία φέτος πραγματοποιηθεί ξανά με φυσική παρουσία.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα, δήλωσε ότι «ακολουθώντας τις συστάσεις, που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003, οι οποίες προέτρεπαν τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν πληθυσμιακούς ελέγχους, το Υπουργείο Υγείας τον ίδιο χρόνο ανέπτυξε, με τη βοήθεια της Europa Donna, πιλοτικό πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο αρχικά κάλυπτε αποκλειστικά την επαρχία Λευκωσίας. Σταδιακά, επεκτάθηκε παγκύπρια σε όλες τις γυναίκες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 50-69 ετών, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, οι οποίες προσκαλούνται με βάση το Αρχείο Πληθυσμού να προσέλθουν για μαστογραφία. Βάσει ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την επέκταση του προγράμματος στις ηλικίες 45-69, δράση πολύ σημαντική για τις γυναίκες της Κύπρου». Πάντοτε στο πλευρό της Europa Donna Κύπρου, ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι, σε σχέση με τη νέα εκστρατεία που ξεκινά ο Οργανισμός για το δικαίωμα των καρκινοπαθών στη λήθη, «θα πολεμήσουμε, αν πρέπει να πολεμήσουμε και με κατεστημένα, για να το πετύχουμε. Θα είμαι μαζί σας σε αυτό το στόχο, και μπορώ να αναλάβω πρωτοβουλία με τους αρμόδιους υπουργούς ώστε να προχωρήσει συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να ψηφιστεί».

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στο Pralina Experience στη Λευκωσία, από το διαχρονικό χορηγό και στρατηγικό συνεργάτη του Οργανισμού, την DELEMA McCANN CYPRUS.