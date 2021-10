24 βραβεία για τον Όμιλο MSJ στα Mother and Baby Awards 2021

Συνολικά 24 βραβεύσεις, μεταξύ των οποίων και 2 Grand Awards έλαβαν τα brands του Ομίλου MSJ και η εταιρεία Μ.Σ.Ιακωβίδης, στη διοργάνωση Mother and Baby Awards 2021, στις κατηγορίες βρεφικής και παιδικής διατροφής και φροντίδας, βρεφικών καλλυντικών και e-commerce. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν: 2 Grand Awards και 3 Platinum, 6 Gold, 10 Silver και 3 Bronze βραβεία για τα brands: FREZYDERM, Weleda, HIPP, GUM και το ηλεκτρονικό κατάστημα EvZeen.com

Μεγάλη αναγνώριση αποτελούν για τον Όμιλο τα 2 τιμητικά Grand Awards τα οποία απονεμήθηκαν με το κλείσιμο της βραδιάς: Το βραβείο Baby Brand of the Year για την FREZYDERM και το βραβείο Baby Company of the Year για την εταιρεία Μ.Σ.Ιακωβίδης, μέλος του Ομίλου MSJ.

Βραβευμένη βρεφική περιποίηση FREZYDERM BabyLine

Πρώτα στις επιλογές βρεφικής περιποίησης αναδείχθηκαν τα προϊόντα FREZYDERM με συνολικά 12 βραβεία. Η σειρά BabyLine της FREZYDERM, η οποία απέσπασε 10 βραβεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων βρεφικής περιποίησης. Τα προϊόντα κατασκευάζονται με σεβασμό στη φυσιολογία της βρεφικής επιδερμίδας και περιέχουν πρώτες ύλες φαρμακευτικής καθαρότητας και βασίζονται σε μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι:

Best Baby Bath: Platinum Award στο προϊόν Baby Chamomile Bath Best Baby Care Cream: Gold Award στο προϊόν BABY A.B.C.C. Λάδι για Νινίδα Best Baby Laundry Product: Gold Award στο προϊόν Baby Laundry Best Shampoo: Silver Award στο προϊόν Baby Shampoo Best Baby Bath: Silver Award στο προϊόν Baby Bath Αφρόλουτρο Best Baby Care Cream : Silver Award στη μαλακτική κρέμα για ατοπική δερματίτιδα Atoprel Emollient Cream Best Baby Care Cream: Silver Award στο βρεφικό γαλάκτωμα Baby Hydra Milk Best Sun Care Protection: Silver Award στο βρεφικό αντηλιακό Baby Sun Care SPF 25 Best Teething Product : Silver Award στην κρέμα για την ρινοστοματική περιοχή Baby Perioral Cream Best Teething Product: Silver Award στο προϊόν Baby Gum’s Gel τζελ για βρεφικά δόντια και ούλα

H FREZYDERM σχεδίασε τη σειρά Feminine με οδηγό τις ανάγκες της γυναίκας σε κάθε περίοδο της ζωής της, η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη περιποίηση υγείας και ομορφιάς. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι:

Best Maternity Skincare Product: Silver Award στη μαλακτική κρέμα για τις Θηλές Nipple Care Emollient Cream-Gel Best Maternity Skincare Product: Bronze Award στην αναπλαστική κρέμα για τη διόρθωση των ραβδώσεων Reconstria Cream

HiPP προχωράει πέραν από τη βιολογική καλλιέργεια

Η HiPP προχωράει τη βιολογική καλλιέργεια ακόμα περισσότερο και βραβεύεται για 6 από τα προϊόντα βρεφικής διατροφής και φροντίδας: Με περισσότερα από 60 χρόνια πείρας στη βιολογική γεωργία, περισσότερο από 260 έλεγχοι ποιότητας ανά βαζάκι, με έρευνες στους τομείς της διατήρησης των ειδών και της προώθησης της βιοποικιλότητας και αυστηρότερες οριακές τιμές από αυτές που απαιτεί ο Κανονισμός της ΕΕ για τη Βιολογική Γεωργία, η HiPP εξελίσσει τη βιολογική της φιλοσοφία και πρακτική. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι:

Best Organic Babycare Product: Platinum Award στο βρεφικό αφρόλουτρο HiPP Babysanft Best Baby Food: Gold Award στην κρέμα δημητριακών βιολογικής καλλιέργειας Best Organic Babycare Product: Silver Award στο Βρεφικό γαλάκτωμα HiPP Babysanft Best Baby Food Silver Award στην κρέμα δημητριακών Hipp Baby’s First Oat Best Baby Snack / Dessert: Bronze award στο προϊόν Hipp Baby’s Biscuits Best Baby Food: Bronze award στο HiPP οργανικό ρυζάλευρο χωρίς γάλα

Φυσικά, βιολογικά και βραβευμένα προϊόντα Καλέντουλας Weleda

Με 2 χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Baby Care & Best Organic Products βραβεύτηκε το brand Weleda. Τα δύο βραβευμένα προϊόντα έχουν ως βάση τη βιολογικής καλλιέργεια καλέντουλας. Η Weleda, ένα πλέον παγκόσμιο brand ξεκίνησε το 1921 ως ένα φαρμακευτικό εργαστήριο, με το δικό του κήπο φαρμακευτικών φυτών και αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ολιστικών φυσικών καλλυντικών, καθώς και φαρμακευτικών προϊόντων ανθρωποσοφικής θεραπείας.

BestOrganicBabycareProduct: GoldAward στην Κρέμα Καλέντουλας για την αλλαγή πάνας

BestShampoo: GoldAward στο σαμπουάν Καλέντουλας και αφρόλουτρο

Φροντίζουμε τη στοματική υγιεινή από μωρά με GUM

Με το βραβείο Platinum στην κατηγορία Best Teething Product βραβεύθηκε η οδοντόβουρτσα GUM® Baby Monsters για μικροσκοπικά δόντια και ούλα, ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και νήπια ηλικίας 2 ετών και κάτω.

Online αγορές που κάνουν ευκολότερη τη ζωή των μαμάδων στο EvZeen.com

Το Online κατάστημα του Ομίλου MSJ βραβεύθηκε στην κατηγορία Best Baby Online Store, με Silver Award. Στο EvZeen.com η κάθε μητέρα μπορεί να βρει και να παραγγείλει εύκολα και γρήγορα, προϊόντα όπως βρεφικά και νηπιακά γάλατα, παιδικές τροφές, βρεφικά καλλυντικά, βιταμίνες, οδοντιατρικά και άλλα προϊόντα υγείας και ευεξίας. Σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον οι γονείς μπορούν να κάνουν εύκολα τα ψώνια τους, από την ευκολία του σπιτιού τους, σε ανταγωνιστικές τιμές, με μοναδικές προσφορές, επιπλέον 15% έκπτωση στην πρώτη αγορά και με δωρεάν παράδοση στο σπίτι.

Ο Όμιλος MSJ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία Boussias Cyprus για τη διοργάνωση αλλά και την κριτική επιτροπή για την εμπιστοσύνη και την επιβράβευση των προϊόντων μας. Η αναγνώριση αυτή δίνει ώθηση και ενδυναμώνει τον στόχο μας για εμπλουτισμό της αγοράς mother & baby με ποιοτικά προϊόντα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών μας.