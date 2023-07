25 βραβεία απέσπασε η Lidl Κύπρου στα Responsible Business, HR & Sales Excellence Awards

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς με 25 βραβεία, η Lidl Κύπρου, για δεύτερη συνεχή χρονιά απέδειξε ότι συνεχίζει σταθερά να ξεπερνά προκλήσεις και να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Εικοσιπέντε συνολικά βραβεία απέσπασε η Lidl Κύπρου στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης των Responsible Business, HR & Sales Excellence Awards 2022. Ο θεσμός επιβραβεύει τρεις ξεχωριστούς τομείς δράσεις των επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας τους.

Τα Responsible Business Awards αναδεικνύουν τις πράξεις και τις συνεργασίες κάθε επιχείρησης, η οποία δεσμεύεται στις αρχές της αειφορίας, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα HR Awards έχουν στο επίκεντρό τους την ανάδειξη καινοτόμων πολιτικών και δράσεων του τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τους εργαζόμενού τους. Τέλος, τα Sales Excellence Awards, αναδεικνύουν καινοτομίες και προϊόντα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πετύχουν τους στόχους τους στον τομέα δραστηριότητάς τους.

Η βράβευση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η συνεχής καινοτομία μέσα από ένα σύνολο πρωτοποριακών δράσεων, ενεργειών και έργων, αλλά και να επιβραβεύει την προσπάθεια όλων όσων εργάζονται καθημερινά με στόχο να προσφέρουν πρόσθετη αξία στη Lidl Κύπρου. Αναλυτικά τα βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν στην εταιρεία είναι:

Responsible Business Awards:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Πρόγραμμα επικοινωνίας για προβολή́ δράσεων επιχείρησης» για τη επικοινωνία των Lidl Eco Hacks.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Πρόγραμμα επικοινωνίας για προβολή́ δράσεων επιχείρησης» για την επικοινωνία του Δωμάτιου Θηλασμού στα κεντρικά γραφεία της Lidl Κύπρου.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση / Έρανοι» για την Βραδιά Αγάπης με στόχο τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνία» για το project των Lidl Eco Hacks.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Υγεία και Ασφάλεια» για το πρόγραμμα ασφάλειας & υγείας στην εργασία για τα τεχνικά & οργανωτικά μέτρα διαχείρισης της πανδημίας COVID-19.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης – Ακαδημαϊκών Φορέων» για τη στήριξη του CTY Greece.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ» για τη στήριξη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης – Τοπικής Κοινότητας/Κράτους» για το πρόγραμμα Lidl Wellness Camp 2022.

HR Awards:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Most Effective Recruitment Strategy» για την καμπάνια «Ο κόσμος μας στη Lidl Κύπρου».

Gold βραβείο στην κατηγορία «Βest Employee Engagement Strategy / Initiative» για το Employee Engagement Strategy.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Excellence in Workplace Well-being» για τη δημιουργία Δωματίου Θηλασμού στα κεντρικά γραφεία της Lidl Κύπρου.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best CSR Initiative, with employees’ involvement» για τη δημιουργία Δωματίου Θηλασμού από το #teamlidl… για το #teamlidl στα κεντρικά γραφεία της Lidl Κύπρου.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Change Management Strategy / Initiative» για το Head of HR Region.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Team Building Program» για τα Cooking Classes για το #teamlidl.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Workplace DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) Strategy/Initiative» για τo πρόγραμμα «Building an inclusive culture together! ».

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Most Effective Recruitment Strategy» για το New Recruitment Strategy.

Sales Excellence Awards:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Πωλήσεων» για το πρόγραμμα Lidl – Leon.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογίες Οργάνωσης & Διαχείρισης του Τμήματος Πωλήσεων» για το πρόγραμμα Lidl – Leon.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Υπηρεσίες Οργάνωσης & Ανάπτυξης Πωλήσεων / Τμήματος» για το πρόγραμμα Lidl – #[email protected].

Silver βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Κατάστημα» για τo κατάστημα Lidl Αγίας Φυλάξεως, στη Λεμεσό.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη Δικτύου Καταστημάτων» για τo κατάστημα Lidl Αγίας Φυλάξεως, στη Λεμεσό.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Διοίκησης Πωλήσεων» για το πρόγραμμα Lidl – #[email protected].

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Πωλήσεων» για τα εκπαιδευτικά iPads.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης & Αναβάθμισης των Πωλήσεων» για το πρόγραμμα αυτοματοποιημένης παραγγελίας φρέσκων προϊόντων.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση – Ικανοποίηση Πελατών» για το Cockpit Ταμείων.

Η Lidl Κύπρου επισφραγίζει με τις διαρκείς βραβεύσεις της τον προσανατολισμό και την αφοσίωσή της σε βέλτιστες πρακτικές για όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.