25.000 νέοι σε κατάσταση πλήρους οικονομικής και εκπαιδευτικής απραξίας

Περίπου 25 χιλιάδες νέοι κάτω των 29 ετών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους οικονομικής και εκπαιδευτικής απραξίας, αφού δεν συμμετέχουν στην απασχόληση, ενώ παράλληλα δεν είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μάλιστα, με βάση έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες της Ευρώπης οι οποίες παρουσιάζουν τα χειρότερα ποσοστά και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που έχει θέσει η ΕΕ για μείωση του ποσοστού κάτω από το 9% μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με την έρευνα (η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 2022) το 14,7% των νέων 15-29 ετών στην Κύπρο βρίσκονται σε κατάσταση NEET (Νeither in employment nor education or training), δηλαδή είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους οικονομικής και εκπαιδευτικής απραξίας. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 25 χιλιάδες πρόσωπα περίπου.

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 11,7%. Επισημαίνεται επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στην Πέμπτη χειρότερη θέση μετά τη Ρουμανία (19.8%), την Ιταλία (19%), την Ελλάδα (15.4%) και τη Βουλγαρία (15.1%).

Η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη στους άνδρες, αφού το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους οικονομικής και εκπαιδευτικής απραξίας ανέρχεται στο 12,3%. Παρά ταύτα, είναι πολύ πιο ψηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (10.5%). Σημειώνεται επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη χειρότερη θέση, πίσω από την Ιταλία (17,7%), τη Ρουμανία (14,5%), την Ελλάδα (14,1%) και τη Βουλγαρία (12,9%).

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση οι γυναίκες

Στις γυναίκες η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού το ποσοστό των νέων που δεν συμμετέχουν στην απασχόληση και δεν είναι εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης φτάνει στο 17% και είναι πολύ πιο ψηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (13,1%). Σημειώνεται μάλιστα ότι το 2022 υπήρξε επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2021: 16,3%), γεγονός το οποίο φαίνεται ότι οφείλεται στα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τον κορονοϊό και στην έλλειψη υποδομών για παιδική φροντίδα, που ανάγκασαν πολλές νεαρές μητέρες να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Επισημαίνεται επίσης ότι και στις γυναίκες η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη χειρότερη θέση, πίσω από τη Ρουμανία (25,4%), την Ιταλία (20,5%), τη Βουλγαρία (17,4%) και την Τσεχία (17,1%).

Οι χώρες με τους καλύτερους δείκτες

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι το ένα τρίτο των μελών της ΕΕ έχει πετύχει ήδη το στόχο τον οποίο έχει θέσει η ΕΕ για μείωση του ποσοστού κάτω από το 9% μέχρι το 2030. Πρόκειται για την Ολλανδία (4,2%), τη Σουηδία (5,7%), τη Μάλτα (7,2%), το Λουξεμβούργο (7,4%), τη Δανία (7,9%), Πορτογαλία (8,4%), τη Σλοβενία (8,5%), τη Γερμανία (8,6%) και την Ιρλανδία (8,7%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου