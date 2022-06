25 Ιουνίου

• 1947: Εγκατάσταση της πρώτης μονάδας στη Μακρόνησο όπου βασανίστηκαν αδυσώπητα από την αντίδραση οι Ελληνες κομμουνιστές και λαϊκοί αγωνιστές.

• 1678: Η Eνετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

• 1822: Πεθαίνει ο Ε.Τ.Α. Χόφμαν, Γερμανός παραμυθάς.

• 1852: Γεννιέται ο Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός αρχιτέκτονας.

• 1903: Γεννιέται ο Τ. Όργουελ, Αγγλος συγγραφέας.

• 1925: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει την ελληνική βουλή και κηρύσσει δικτατορία.

• 1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος με την ιμπεριαλιστική παρέμβαση του ΝΑΤΟ.

• 1963: Γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γιώργου Κυριάκου Παναγιώτου, κυπριακής καταγωγής Bρετανός ποπ τραγουδιστής.

• 1967: Ακούγεται για πρώτη φορά η μεγάλη επιτυχία των Beatles «All You Need Is Love», στα εγκαίνια του δορυφορικού προγράμματος του BBC.

• 1984: Πεθαίνει ο Μισέλ Φουκό, Γάλλος φιλόσοφος.

• 1991: Η Γιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.

• 1997: Πεθαίνει ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος.